Christian Bale kończy dziś 50 lat! Wybraliśmy jego najlepsze role

Podobno grając Patricka Batemana, Christian Bale inspirował się Tomem Cruise'em Bale trafnie zauważył, że intensywny entuzjazm gwiazdora – kiedy go delikatnie podkręcić – może stać się intensywnie upiorny: tyleż zabawny, co przerażający. Pasuje jak ulał, boto drapieżna satyra na kulturę yuppie. Reżyserka Mary Harron zekranizowała powieść Breta Eastona Ellisa , pokazując, że korporacyjna fasada bycia "cool" skrywa brutalny wyścig szczurów. W wykonaniu Batemana – wręcz morderczy. Bale świetnie zrównoważył groteskowość swojej postaci z wiarygodnym portretem człowieka, który zagubił się we własnych lękach i fantazjach. No i dał nam szereg niezapomnianych scen: poranny rytuał łazienkowy, pojedynek na wizytówki czy wykład o zespole Huey Lewis and the News prowadzący do zatopienia siekiery w głowie Jareda Leto (ciekawostka: przyszły Batman zabija tu przyszłego Jokera ).