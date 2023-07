Rekin jak malowany. Niezwykły plakat promujący "Meg 2: Głębia" w Chinach

"Meg 2: Głębia" – co wiemy o filmie?

Zwiastun filmu "Meg 2: Głębia"

"The Meg" – o czym opowiadał film?

Plakat możecie zobaczyć poniżej:Fabuła " Meg 2 " ponownie będzie inspirowana prozą autorstwa Steve’a Altena . Głównym bohaterem nowego filmu nadal będzie były oficer marynarki Jonas Taylor ( Jason Statham ), który przewodzi zespołowi badającemu najgłębsze zakątki oceanu. Na drodze naukowców staje podwodna operacja górnicza, która zagraża ich misji i zmusza do walki o przetrwanie. Uwolnione prehistoryczne rekiny to ponownie niezwykle inteligentni mordercy. Przechytrzenie i pokonanie ich, nim zaczną siać spustoszenie w morzach i oceanach, będzie nie lada wyzwaniem.Obok Stathama w obsadzie filmu są Jing Wu Cliff Curtis . Film reżyseruje Ben Wheatley (" Rebeka ", " Na Ziemi "). Scenariusz napisali ponownie Dean Georgaris Premiera w kinach została zaplanowana na 4 sierpnia.Bohaterem " The Meg " jest komandor Jonas Taylor ( Jason Statham ). Przed laty napotkał on nieznane zagrożenie w niezbadanych głębinach Rowu Mariańskiego, które zmusiło go do przerwania wykonywanej misji i pozostawienia części swojej załogi. To tragiczne w skutkach zdarzenie doprowadziło do jego zwolnienia ze służby w atmosferze skandalu. Jednak tym, co ostatecznie zrujnowało jego karierę, małżeństwo i odebrało mu reszki honoru, była niczym niepoparta, niewiarygodna historia o przyczynie katastrofy. Taylor utrzymywał, że jego jednostkę zaatakowało gigantyczne, ponad 20-metrowe stworzenie, którego gatunek miał wyginąć ponad milion lat temu. Jednak kiedy na dnie oceanu osiada uszkodzona łódź podwodna z byłą żoną komandora pośród członków załogi, to właśnie on otrzymuje telefon. Chwytając szansę przywrócenia dobrego imienia czy też porywając się na samobójczą misję, Jonas musi stawić czoła swoim lękom i zaryzykować życie swoje oraz każdego członka załogi uwięzionego w głębinach.W obsadzie znaleźli się również Li Bingbing Ruby Rose . Film okazał się dochodowym przedsięwzięciem, notując wpływy na poziomie ponad 500 milionów dolarów.