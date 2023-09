"Między nami żywiołami" już wkrótce na Disney+. Czekacie?

Kiedy "Między nami żywiołami" trafi na Disney+?

Zobacz zwiastun animacji "Między nami żywiołami"

Tego samego dnia będziemy mogli zobaczyć też dokument "Między nami żywiołami: Historia filmu". Reżyser Peter Sohn zabiera w nim widzów w pełną humoru podróż po opowieściach ze swojego życia, które zainspirowały film Pixara i Disneya " Między nami żywiołami ". Twórca wspomina podróż rodziców z Korei do Nowego Jorku, odwiedza dawny sklep spożywczy ojca w sercu Bronxu i wyjaśnia, dlaczego zamiast przejąć rodzinny biznes, postanowił pracować nad animacjami.Animacja " Między nami żywiołami " zadebiutowała na ekranach kin w czerwcu tego roku. Na całym świecie zarobił 480 milionów dolarów i aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce na liście najbardziej dochodowych produkcji tego roku. Zobaczcie jego zwiastun:Akcja filmu rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to twarda, sprytna i ognista dziewczyna, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem imieniem Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać otaczający ich świat.