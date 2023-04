Kiedy Jason Momoa zagra w kinach w "Minecraft"? Znamy datę premiery

Jason Momoa gwiazdą filmowego "Minecrafta"

to gra z otwartym światem, w którym elementy eksploracji i walki łączą się z edytorem wirtualnych światów. Gracze mogą stworzyć z cyfrowych "klocków" praktycznie każdą konstrukcję, jaka im przyjdzie do głowy.Przez długi czas wyreżyserowaniem filmu zainteresowany był Shawn Levy (cykl). Po nim swoich sił próbował Rob McElhenney ). Ostatecznie za kamerą stanie spec od komedii Jared Hess , który znany jest z takich produkcji jako:Nową datę premiery otrzymał też inny film z Momoą . Widowisko DC trafi do kin pięć dni wcześniej, bo już 20 grudnia.Z kolei 2 lutego 2024 roku do kin Warner Bros. wprowadzi nowy film Barry'ego Levinsona . Jego gwiazdą jest Robert De Niro Film zajął miejsce animacjiinspirowanej. Ta produkcja została usunięta z kalendarza premier i jej los pozostaje na razie nieznany.