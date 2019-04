"Minecraft" nie trafi do kin za miesiąc... tylko w marcu 2022 roku

Pod koniec maja do kin miała wejść animacja. Warner Bros. właśnie poinformował o przesunięciu daty premiery. I nie jest to zmiana liczona w miesiącach, ale w latach! Studio planuje wprowadzić widowisko do amerykańskich kin w marcu 2022 roku.Ci, którzy śledzą informacje dotyczące animacji, zapewne nie są zaskoczeni.rodzi się w straszliwych bólach i już raz miał drastycznie przesuniętą datę premiery (z czerwca 2017 roku na maj 2019). W 2018 dowiedzieliśmy się z kolei, że wszystkie prace nad filmem trzeba zacząć od nowa. Rob McElhenney pożegnał się z posadą reżysera. Odrzucono również scenariusz Jasona Fuchsa Miejsce tego ostatniego zajęli Adam Aaron Nee . Nie zagrzali jednak długo miejsca. Na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że nowym reżyserem i scenarzystą filmu został Peter Sollett ).powstanie na bazie słynnej gry z otwartym światem, w którym elementy eksploracji i walki łączą się z edytorem wirtualnych rzeczywistości. Gracze mogą stworzyć z cyfrowych "klocków" praktycznie każdą konstrukcję, jaka im przyjdzie do głowy. Społecznośćtworzy ponad 90 milionów zarejestrowanych użytkowników.