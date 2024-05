Gwiazdy "The Curse" z nowym projektem. Opowiedzą o szachowym skandalu

O czym opowie nowy projekt twórców "The Curse"?

"The Curse" – o czym opowiada serial?

Zwiastun serialu "The Curse"

Największe hollywoodzkie podmioty nie walczyły o prawa do gotowej książki, ale o Mezrich ma zamiar opowiedzieć w niej o konflikcie, który w 2022 roku wstrząsnął światem szachów.Mowa o. Po porażce w bezpośrednim pojedynku najlepszy szachista na świecie zrezygnował z dalszego udziału w rozgrywanym turnieju. Gdy panowie ponownie spotkali się przy szachownicy, Norweg poddał partię z młodym Amerykaninem po zaledwie kilku ruchach w geście protestu przeciwko, jego zdaniem, przypadkom oszukiwania, których miał dopuścić się nastolatek.Wydarzenia i oskarżenia obu stron wzbudziły skrajne emocje; cały spór szeroko komentowano na całym świecie.. Amazon miał otrzymać opis serialu według scenariusza Alexa Convery’ego (" Air ") z Ronem Howardem (" Apollo 13 ") jako reżyserem. Netflix i Apple dostały nawet nazwisko gwiazdy projektu – Tarona Egertona (" Tetris "). Jednak to A24 wyprzedziło inne oferty i od razu zabezpieczyło prawa do adaptacji, wykładając ponoć siedmiocyfrową kwotę.. Obecnie ustalane są warunki kontraktów. The Curse " opowiada o rzekomej klątwie zakłócającej związek świeżo upieczonych małżonków, którzy starają się o dziecko i wspólnie występują w programie telewizyjnym "Flipanthropy" o obrocie nieruchomościami oraz tak zwanym "house flippingu".Oprócz Stone Fieldera obsadzie serialu znaleźli się m.in. Benny Safdie