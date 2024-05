Żegnajcie laleczki, witaj Glenie Powellu

Margaret Qualley u boku Glena Powella

Zwiastun filmu "Żegnajcie laleczki"

Zaodpowiada John Patton Ford , reżyser thrillera " Na złej drodze " z Aubrey Plazą . Jest on również autorem scenariusza. Powell zagra główną rolę, a partnerować będą mu na planie:to historia Becketa Redfellowa. Jest on dziedzicem bajońskiej fortuny, a w każdym razie tak myśli. Zrobi więc wszystko, by zdobyć to, co mu się należy...