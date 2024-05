Filmy nominowane do Doc Alliance Award na 21. MDAG!

Zwycięzcy (najlepszy krótki film i najlepszy pełnometrażowy dokument) zostaną przedstawieni podczas ceremonii wręczenia nagród tegorocznego festiwalu gościnnego Docudays UA Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka w Kijowie (31 maja - 9 czerwca 2024 roku). Ponadto wybrane filmy nominowane zostaną zaprezentowane na festiwalu.Zwycięskie filmy zostaną wybrane przez Olivię Cooper-Hadjian, programerkę i krytyczkę filmową (Cahiers du cinéma), Beatrice Fiorentino, dyrektorkę artystyczną Venice Film Critics’ Week, oraz Marko Grba Singh, filmowca i dyrektora artystycznego na Beldocs. Sieć festiwali filmów dokumentalnych Doc Alliance wspiera wschodzące talenty w europejskim filmie dokumentalnym. Każdy z siedmiu festiwali członkowskich (CPH:DOX, Doclisboa, DOK Leipzig, FIDMarseille, Ji.hlava IDFF, Millennium Docs Against Gravity FF i Visions du Réel), jak również tegoroczny festiwal gościnny Docudays UA, wybrały po jednym filmie krótkometrażowym i pełnometrażowym do nominacji Doc Alliance Award 2024., który rozpoczyna się już w przyszły tygodniu i potrwa od 10 do 19 maja w siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Łódź i Bydgoszcz) a następnie online na mdag.pl od 21 maja do 3 czerwca. Filmy, które zostaną zaprezentowane na MDAG:, reż. Sissel Morell Dargis (film pełnometrażowy)(In Limbo), reż. Alina Maksimenko (film pełnometrażowy, nominacja MDAG)(Crushed), reż. Camille Vigny (short) Grandmamauntsistercat , reż. Zuza Banasińska (short, nominacja MDAG)(Smoke of the Fire), reż. Daryna Mamaisur (short)