Konstrukcja kinowego "Minefcrafta" idzie jak po grudzie

3 2 1



Latem przyszłego roku do kin na całym świecie miał trafić. Jak jednak podaje The Wrap, szanse na to są równe zeru. Projekt w dotychczasowej formie, nad którym pracowano przez ostatnie trzy lata, trafił właśnie do kosza.The Wrap podaje, że Rob McElhenney ) nie jest już reżyserem obrazu. Odrzucono również tekst scenariusza napisany przez autora Jasona Fuchsa . Warner Bros. zatrudniło już jednak nowych scenarzystów. Zostali nimi bracia Adam Aaron Nee , którzy mają dla Sony wyreżyserować widowisko o He-Manie.to gra z otwartym światem, w którym elementy eksploracji i walki łączą się z edytorem wirtualnych światów - Gracze mogą stworzyć z cyfrowych "klocków" praktycznie każdą konstrukcję, jaka im przyjdzie do głowy. Społecznośćtworzy ponad 100 milionów zarejestrowanych użytkowników.