"Mission: Impossible VII" ofiarą koronawirusa

Paramount Pictures ogłosiło wstrzymanie prac na planie widowiska akcji. Powodem jest niepokojąca liczba przypadków zarażeń koronawirusem we Włoszech.Ekipa filmowa miała przez trzy tygodnie realizować zdjęcia w okolicach Wenecji. Ponieważ jednak jest to region, w którym ujawniane są kolejne przypadki zachorowań na COVID-19, władze zakazały wszelkich zgromadzeń ludzkich. Obawiając się o bezpieczeństwo ekipy i aktorów Paramount postanowiło przeczekać sytuację.We Włoszech odnotowano największą liczbę zarażeń SARS-CoV-2 poza rejonem Dalekiego Wschodu. Część z nich to przypadki osób, które nie przebywały w Chinach w ostatnim czasie ani nie miały kontaktu z osobami, które stamtąd wróciły.Na razie nie wiadomo, czy opóźnienia wywołane przez epidemię nowego koronawirusa spowodują przesunięcie premiery.ma trafić do kin w lipcu 2021 roku.