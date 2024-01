Nie będzie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two". Studio zmieni tytuł!

Nie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One", a "Mission: Impossible - Dead Reckoning"

Dlaczego Paramount zmienia tytuły siódmej i ósmej części "M:I"?

Widowisko25 stycznia pojawi się w Ameryce na platformie Paramount+. Jednak będzie miał tam nieco zmieniony tytuł. Można go znaleźć jako. Zmiana na pozór nie wydaje się istotna, jednak jest kluczowa. Znika bowiem informacja o tym, że jest to część pierwsza.Kolejna część, choć fabularnie będzie bezpośrednią kontynuacją, dostanie więc inny tytuł. Jaki? Tego dokładnie nie wiadomo. W wytwórni mówi się na razie o nim po prostu jakoPosłuchajcie podcastu o "Mission: Impossible - Dead Reckoning"Widowisko z Tomem Cruise'em okazało się największą ofiarą Barbenheimera. Przy prawie 300-milionowym budżecie zarobiło bowiem na całym świecie zaledwie. Oznacza też, że Paramount stracił na nim co najmniej 100 milionów dolarów.Studio zamierza więc zrobić wszystko, by powstrzymać w zarodku trend spadkowy. Już dawno zdecydowano, że. Jego planowana na koniec czerwca premiera została przesunięta aż o rokZdjęcia do filmu wciąż trwają. Ekipa przebywa obecnie w Australii.