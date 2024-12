RECENZJA animacji Disneya "Mufasa: Król Lew": Hakuna matata?

TUTAJ

recenzja animacji studia Disney "Mufasa: Król Lew"

opis i zwiastun animacji studia Disney "Mufasa: Król Lew"

autor: Jan TraczNiech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie spodziewał się, że " Mufasa " – fotorealistyczna animacja będąca prequelem " Króla Lwa " – okaże się twórczą porażką na każdym polu. Większość widzów przewidywała kolejny projekt-zapychacz, którego jedynym celem będzie przyciągnąć najmłodsze pokolenia do kin. Skąd ta pewność? W ostatnich latach Disney zaczął zjadać swój własny ogon. Pojawił się szereg historii (szczególnie z uniwersum " Gwiezdnych wojen "), które niekoniecznie spodobały się fanom. Powód? Powtarzalne schematy, nieciekawi bohaterowie, poszatkowane opowieści.Ale choć w serialach Disney trochę się gubi, w filmach pełnometrażowych wciąż nie ma sobie równych. Właśnie tak – jeśli chodzi o animacje, w kinie nie znajdziemy lepszych tytułów niż produkcje tego studia. Wchodzący właśnie do kin " Mufasa: Król Lew " to potwierdza: epicka produkcja triumfuje, bowiem nie przypomina odcinania kuponów, tylko jest przemyślanym projektem, hołdem dla kultowych bajek Disneya. Po seansie filmu Barry'ego Jenkinsa (m.in. " Moonlight " i " Gdyby ulica Beale umiała mówić ") "Hakuna matata" znów zabrzmi cudownie.Zaczyna się niepozornie, jakiś czas po wydarzeniach z " Króla Lwa ". Kiedy Simba i Nala wyruszają w owianą tajemnicą podróż, ich córka Kiara (w oryginalnej wersji językowej: Blue Ivy Carter ) musi zostać sama pod opieką Timona i Pumby ( Billy Eichner Seth Rogen ). Zestresowana nadciągającą burzą Kiara potrzebuje czegoś, co załagodzi jej nerwy. Wtedy pojawia się nasz poczciwy Rafiki ( John Kani ) i wpada na genialny pomysł – postanawia opowiedzieć jej historię jej dziadka, Mufasy ( Aaron Pierre ), którego nigdy nie miała okazji poznać.Dzięki takiej ramie narracyjnej film po raz kolejny wprowadza na ekran ukochanych bohaterów, którzy towarzyszą córce Simby i bynajmniej nie są biernymi słuchaczami – Timon i Pumba energicznie komentują wartką akcję opowieści, wtrącając co jakiś czas swoje trzy grosze w formie (nie zawsze) trafionych żarcików. Całe szczęście nie jest to typowy fanserwis, ale raczej próba przywołania w widzach nostalgii względem oryginału. W końcu każdy choć trochę pragnie poczuć się jak dziecko i myślami wrócić do tych "pierwotnych" emocji.Król Lwiej Ziemi Simba, starając się przekonać potomka do pójścia w swoje ślady, poznaje historie z życia własnego ojca – Mufasy.