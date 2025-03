"Mufasa: Król Lew" wreszcie na Disney+. Znamy datę premiery

Trzy miesiące czekania. "Mufasa: Król Lew" w końcu na Disney+

Zwiastun filmu "Mufasa: Król Lew"

Przypomnijmy,trafił do kin 20 grudnia. Początkowo wydawało się, że może nie być hitem. Przegrał bowiem bezpośrednie starcie z konkurencyjnym widowiskiem " Sonic 3. Szybki jak błyskawica ". Kolejne tygodnie jednak były niezwykle udane.18 lutegotrafił do cyfrowej sprzedaży i wypożyczalni. Mimo to w kinach wciąż dobrze się sprzedawał. Ostatecznie jego box office'owy wynik przekroczył poziomI teraz Disney uznał, że nadszedł ten moment, by abonenci Disney+ mogli oglądać widowiskobez dodatkowych opłat. Premiera na platformie Disney+ wyznaczona została naA tym, którzy kochają posiadanie filmów na własność, przypominamy, żejuż 1 kwietnia trafi na płytyFilmprzedstawia dzieje Mufasy w formie opowieści, którą Rafiki snuje młodej Kiarze, córce Simby i Nali. Przysłuchują się temu, komentując, jak to oni, Timon i Pumbaa. W szeregu retrospekcji poznajemy Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, które ratuje inny młody lew, Taka, dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. W drodze przybrani bracia będą musieli się zmierzyć z przerażającym i śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który wystawi na poważną próbę ich przyjaźń.