"My Spy" w drodze na Amazon Prime

Komedia sensacyjna Dave'em Bautistą w roli głównej nie trafi do amerykańskich kin. Zamiast tego będzie ją można zobaczyć w serwisie streamingowym Amazon Prime.Pierwotnie film miał trafić na ekrany w USA w sierpniu 2019 roku. Wytwórnia STX kilka razy opóźniała jednak premierę. Ostatnie plany zakładały, żezadebiutuje w kinach 17 kwietnia. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa nie było to możliwe.W marcu film film był pokazywany w Kanadzie, Australii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Niemczech, Holandii, Kong Kongu i Nowej Zelandii. Wpływy z dystrybucji wyniosły zaledwie 4,4 mln dolarów.jest historią agenta CIA, zaprawionego w boju uczestnika najbardziej niebezpiecznych akcji. Jednak nowe zadanie może okazać się za trudne. Jako tajniak ma prześwietlić pewną rodzinę. Zadanie wymaga, by znalazł się na łasce 9-letniej córki tych, których infiltruje.