Komedia z Dave'em Bautistą wycofana z planów na ten rok

Na półtora miesiąca przed premierą STX zdecydowało się wycofać z planów dystrybucyjnych na ten rok komedię akcji z Dave'em Bautistą . Oficjalnym powodem jest lipcowa premiera inne komedii akcji z Dave'em Bautistą STX przechodzi obecnie poważny kryzys. Studio musi podnieść się po bolesnej finansowej porażce, jaką była animacja. Budżet filmu wyniósł 45 milionów dolarów, a tymczasem wpływy ze sprzedaży biletów kinowych na całym świecie nie przekroczyły 27 milionów dolarów. Dodatkowo w ostatnim czasie kierownicze stanowiska opuściło kilka kluczowych dla firmy osób.jest historią agenta CIA, zaprawionego w boju uczestnika najbardziej niebezpiecznych akcji. Jednak nowe zadanie może okazać się za trudne. Jako tajniak ma prześwietlić pewną rodzinę. Zadanie wymaga, by znalazł się na łasce 9-letniej córki tych, których infiltruje.Obraz został pokazany w kwietniu na branżowej konferencji CinemaCon. Został tam miło przyjęty. Porównywano go doSTX na razie nie wyznaczyło nowej daty premiery. Wszystko jednak wskazuje na to, że napoczekamy przynajmniej do stycznia 2020 roku.