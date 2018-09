"Narodziny gwiazdy" na otwarcie American Film Festival

w reżyserii Bradleya Coopera otworzy tegoroczny American Film Festival American Film Festival we Wrocławiu. Film, który miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji, zbiera znakomite recenzje na całym świecie. Na ekranie, oprócz samego Coopera , zobaczymy żywą legendę muzyki - Lady Gagę Narodziny gwiazdy to reżyserski debiut Bradleya Coopera (trzykrotnie nominowany do Oscara - za role w). Na ekranie tworzy magnetyczny duet z Lady Gagą , królową stylistycznych metamorfoz, która tym razem wciela się w Ally - nieśmiałą, choź utalentowaną wokolanie dziewczynę, wciąż czekającą na przełomowy moment w karierze. Z pomocą śpieszy Jackson Maine ( Cooper ), charyzmatyczny, choć już mocno zmęczony życiem gwiazdor muzyki country. Ich współne spotkanie zaowocuje płomiennym romansem i eksplozją popularności, Ally, uruchamiając tym samym konflikt na linii gasnący mistrz - wschodząca gwiazda. Narodziny gwiazdy są chwalone zarówno za doskonałe zdjęcia, fenomenalną muzykę (co najmniej kilka piosenek do filmu to murowane hity), ale też inteligentny portret amerykańskiego show biznesu, który - pomimo swojego blichtru - często przypomina bezduszna maszynerie.Nazapraszamy oddo2018.