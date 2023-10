Można? Można. Udany romans Hollywood z kinem niezależnym, czyli filmy A24 na 14. American Film Festival

A24 to firma, która od lat z powodzeniem łączy Hollywoodzki rozmach z niezależnym duchem. Do współpracy zapraszają wyłącznie odważnych autorów i autorki, którzy i które nie boją się eksperymentować z językiem kina, opowiadać o trudnych tematach czy bolączkach Ameryki, tworząc dzieła bardzo współczesne i jednocześnie ponadczasowe. Reżyserzy i reżyserki współpracujący z A24 znani są także z nieoczywistych, ale trafionych w dziesiątkę castingów, żeby wspomnieć tylko obsadzenie Adama Sandlera w " Nieoszlifowanych diamentach " braci Safdiech (kto by pomyślał, że Sandler kiedykolwiek zdobędzie Independent Spirit Award) czy Brendana Frasera w " Wielorybie Aronofsky'ego , który zapewnił aktorowi Oscara i powrót do filmowej ekstraklasy.W ramach 14. AFF-u zobaczymy trzy filmy ze stajni A24:Po " Ani słowa więcej Nicole Holofcener znowu zaprasza na plan " Figurantkę Julię Louis-Dreyfus , by tłumiąc chichot opowiedzieć o tym, jak nawet wyjątkowo dobrane pary potrafią czasem zatruć sobie życie. Oto Beth pracuje nad kolejną powieścią, a mąż bardzo ją w tym wspiera. Przyznaje jednak koledze, że nowa książka wcale mu się nie podoba, zaś Beth (przez przypadek) słyszy każde słowo, co uruchamia spiralę niefortunnych zdarzeń. Jak zwykle u Nicole Holofcener , drobne złośliwostki i żarty przeplatają się z autentycznym bólem. Czule przygląda się ludziom, którzy nie chcąc się nawzajem zranić, wybierają wielkie kłamstewka.Gia jest w kolejnej ciąży i chce odzyskać prawo do opieki nad dwójką dzieci, które z powodu jej uzależnienia od narkotyków trafiły do pieczy zastępczej. Musi wyjść z nałogu, ale też udowodnić, że poradzi sobie jako samotna matka. Próbuje utrzymać stałą pracę, a jednocześnie stawiać się na obowiązkowych badaniach, spotkaniach grup terapeutycznych i konsultacjach z osobami monitorującymi jej postępy. Czy spełnienie wszystkich systemowych wymogów jest w ogóle wykonalne? Niegdysiejsza siatkarka-olimpijka Savanah Leaf w swoim fabularnym debiucie – krytycznym wobec systemu, ale czułym wobec bohaterki – przekonuje, że Stany to nie jest kraj dla młodych czarnych kobiet.Wyprodukowana dla A24 przez firmę Barry'ego Jenkinsa , Pastel, intymna, niemal liryczna historia czarnoskórej kobiety z Missisipi, oparta nie tyle na dialogach, co na chwytanym w bliskich planach ruchu, zwłaszcza dłoni, za pomocą których główna bohaterka doświadcza i smakuje różnorodności świata oraz poznaje samą siebie. Dotykając ludzi, fauny i flory, a także przedmiotów codziennego użytku, smakuje zarówno miłości, jak i straty, radości oraz traum. Dzieło Jackson zasadza się na intensywnej zmysłowości, przez co w większym stopniu przypomina poezję niż tradycyjne kino narracyjne.Kolejne nowości programowe 14. American Film Festival będziemy ujawniać w nadchodzących tygodniach, a pełny program opublikujemy 24 października. Dzień później rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na festiwalowe seanse.