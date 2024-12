"Noc dziękczynienia 2" - nowe informacje na temat sequela

"Noc Dziękczynienia 2" - co wiemy?

Przypomnijmy, że o " Nocy Dziękczynienia " było głośno już w 2007 roku. Wszystko to za sprawą dylogii " Grindhouse Roberta Rodrigueza . Na potrzeby filmów nakręconych zostało kilka fałszywych zwiastunów. Jeden z nich, promujący slasher " Thanksgiving ", wyreżyserował Eli Roth . Spodobał się on fanom tak bardzo, że od razu zaczęło się mówić o realizacji na jego podstawie całego filmu. Była to jednak kwestia raczej bujnej wyobraźni fanów, co i marzeń samego reżysera. Eli Roth w wywiadach podkreślał, że z pomysłem stworzenia slashera odbywającego się w Święto Dziękczynienia nosił się od kiedy skończył 12 lat. Pierwotnie wydawało się, że to marzenie zaspokoi właśnie realizacja zwiastunu - pozytywny odbiór fanów zmotywował jednak Rotha do skrzyknięcia swojego przyjaciela z dzieciństwa Jeffa Rendella , by wspólnie przenieść koncepcję na papier.- mówił Roth przy okazji premiery oryginału.Zdaniem dziennikarzy portalu zdjęcia do filmu mają ruszyć w marcu przyszłego roku, a premiera, zgodnie z tytułem, ma odbyć się w amerykańskich kinach w okresie Święta Dziękczynienia 2025. Jak widać więc, pomiędzy pierwszym klapsem na planie, a debiutem na ekranach, nie minie wcale wiele czasu. Sam Eli Roth informuje, że scenariusz do filmu jest już gotowy, a w sequelu powrócą niektórzy aktorzy pamiętani z oryginału. Wśród nich będą Nell Verlaque Reżyser zabrał też głos w sprawie nadchodzącego sequela, informując fanów pokrótce, czego mogą się spodziewać w kontynuacji " Nocy Dziękczynienia ":. Cóż, pozostaje nam tylko czekać.