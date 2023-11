Macie za co dziękować. Będzie "Noc Dziękczynienia 2"

"Noc Dziękczynienia 2" co wiemy o filmie?

Rozmawiamy z reżyserem filmu "Noc Dziękczynienia"

A wszystko to za sprawą dylogii Roberta Rodrigueza . Na potrzeby filmów nakręconych został kilkaSpodobał się on tak bardzo fanom, że od razu zaczęło się mówić o realizacji na jego podstawie całego filmu.Niestety kolejne próby realizacji filmu nie przynosiły efektów. Projekt niespodziewanie nabrał rozpędu pod koniec 2022 roku. Zdjęcia kręcone były na początku tego roku, a niedawno film trafił do kin. I od razu stał się hitem.Akcja filmurozgrywa się w Plymouth, kolebce Święta Dziękczynienia. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek w lokalnym supermarkecie, które stają się viralowym hitem w sieci.Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole? Eli Roth nie ujawnił żadnych szczegółów filmu. Zapowiedział jedynie tylko, że. Post znajdziecie poniżej: