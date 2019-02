"Obcy: Izolacja" inspiracją dla brutalnego serialu animowanego?

3 2 1



Po sieci krąży plotka, która na pewno spodoba się fanom gry. Jeśli wierzyć źródło portalu Observer, już wkrótce do sieci może trafić serial animowany powiązany z postacią Amandy Ripley, którą poznaliśmy w grze wideo z 2014 roku. Serial ma być ponoć brutalny i niewykluczone, że trafi do sieci już za kilka miesięcy, być może nawet w kwietniu.Serial ma stanowić część działań związanych z świętowaniem 40-lecia, skupionej na córce Ellen Ripley. Te działania promowane są hasłem:. "Czytaj" odnosi się do komiksustanowiącego sequel."Graj" odnosi się do gry mobilnej. Observer twierdzi, że "Oglądaj" odnosi się właśnie do wspomnianego serialu animowanego.Projekt ma bazować na grzei składać się z siedmiu odcinków.Przypomnijmy, że ostatnio po sieci krąży cała masa plotek na temat serialowych planów związanych z uniwersum "Obcego". Wcześniej mówiło się o dwóch tytułach. Jeden z nich ma podobno wyprodukować Ridley Scott i powstanie on dla platformy Hulu.