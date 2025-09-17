Newsy Seriale Multimedia "Odwilż" w Polsce już od 17 października. Zobacz teaser trzeciego sezonu serialu
"Odwilż" w Polsce już od 17 października. Zobacz teaser trzeciego sezonu serialu

"Odwilż" powraca z trzecim sezonem. Premierowe odcinki hitu HBO Max będzie można oglądać na platformie już od 17 października. W roli głównej zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę. Do obsady dołączają Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba, Wojciech Błach.  

Doceniana przez widzów i krytyków produkcja HBO Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu.  

"Odwilż": teaser 3. sezonu




"Odwilż" – co wiemy o 3. sezonie?

 

Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami. 
 
Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner – Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego. 

 

Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt) nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zawieja, odsunięta od postępowania, zmaga się z poczuciem winy: Ani, córka Molskiego, została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców w Szczecinie. Zawieja obiecała, że zrobi wszystko by odnaleźć jej córkę.
 
Serial powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Magnolia Films na zlecenie HBO Europe. Scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. Reżyseruje go Xawery Żuławski, a autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak, producentem Bogumił Lipski. Scenografię stworzyły Anna Anosowicz i Anna Pabisiak, a kostiumy zaprojektowały Agata Culak i Martyna Poros. Za charakteryzację odpowiada Karolina Kordas. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Autorką oryginalnej koncepcji serialu jest Marta Szymanek.
 
Premiera trzeciego sezonu serialu "Odwilż" już 17 października tylko w HBO Max.   

