"Odwilż" w Polsce już od 17 października. Zobacz teaser trzeciego sezonu serialu

"Odwilż
" powraca z trzecim sezonem. Premierowe odcinki hitu HBO Max będzie można oglądać na platformie już od 17 października. W roli głównej zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę
. Do obsady dołączają Piotr Trojan
, Marta Malikowska
, Karol Dziuba
, Wojciech Błach
.
Doceniana przez widzów i krytyków produkcja HBO Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu.
"Odwilż": teaser 3. sezonu
"Odwilż" – co wiemy o 3. sezonie?
Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach
). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki
), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.
Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda
), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner – Tomasz Woźniak (Piotr Trojan
) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba
) i Ada Kamińska (Marta Malikowska
). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff
) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.
Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt
) nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zawieja, odsunięta od postępowania, zmaga się z poczuciem winy: Ani, córka Molskiego, została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców w Szczecinie. Zawieja obiecała, że zrobi wszystko by odnaleźć jej córkę.
Serial powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Magnolia Films na zlecenie HBO Europe. Scenariusz napisali Kevin Rundle
i Bartosz Janiszewski
. Reżyseruje go Xawery Żuławski
, a autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk
. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak
, producentem Bogumił Lipski
. Scenografię stworzyły Anna Anosowicz
i Anna Pabisiak
, a kostiumy zaprojektowały Agata Culak
i Martyna Poros. Za charakteryzację odpowiada Karolina Kordas
. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Autorką oryginalnej koncepcji serialu jest Marta Szymanek
.
Premiera trzeciego sezonu serialu "Odwilż
" już 17 października tylko w HBO Max.