Oglądamy w HBO Max: "Odwilż" powraca! Katarzyna Wajda odsłania kulisy 3. sezonu
Oglądamy w HBO Max: "Odwilż" powraca! Katarzyna Wajda odsłania kulisy 3. sezonu

Oglądamy w HBO Max: &quot;Odwilż&quot; powraca! Katarzyna Wajda odsłania kulisy 3. sezonu
17 października na platformie HBO Max zadebiutuje 3. sezon serialu kryminalnego "Odwilż". Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia naszej rozmowy z odtwórczynią głównej roli Katarzyną Wajdą.     



Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami. 


Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.     

Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt) nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zawieja, odsunięta od postępowania, zmaga się z poczuciem winy: Ani, córka Molskiego, została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców w Szczecinie. Zawieja obiecała, że zrobi wszystko by odnaleźć jej córkę.  

"Odwilż": zwiastun 3. sezonu




