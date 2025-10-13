Oglądamy w HBO Max: "Odwilż" powraca! Katarzyna Wajda odsłania kulisy 3. sezonu

17 października na platformie HBO Max zadebiutuje 3. sezon serialu kryminalnego "Odwilż". Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia naszej rozmowy z odtwórczynią głównej roli Katarzyną Wajdą.
Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach
). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki
), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.
Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda
), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan
) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska
). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff
) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.
Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt
) nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zawieja, odsunięta od postępowania, zmaga się z poczuciem winy: Ani, córka Molskiego, została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców w Szczecinie. Zawieja obiecała, że zrobi wszystko by odnaleźć jej córkę.
"Odwilż": zwiastun 3. sezonu
Informacja sponsorowana