Nowy sezon "Odwilży" już dziś w HBO Max

Premierowe odcinki trzeciego sezonu hitu HBO Max będzie można oglądać na platformie już od dziś. W rolach głównych zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę i Bartłomieja Kotschedoffa. Do obsady dołączają między innymi Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba, Wojciech Błach.
Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu.
Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Nowak (Wojciech Błach
). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki
), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.
Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda
), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan
) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba
) i Ada Kamińska (Marta Malikowska
). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff
) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.
Obsada: Katarzyna Wajda
, Bartłomiej Kotschedoff
, Piotr Trojan
, Marta Malikowska
, Karol Dziuba
, Juliusz Chrząstowski
, Nikodem Rozbicki
, Wojciech Błach
, Tomasz Schuchardt
, Ewa Skibińska
, Andrzej Grabowski
, Marcin Czarnik
, Marcelina Stępkowska
, Agnieszka Suchora
, Joanna Matuszak
, Adam Bobik
, Magda Celmer
, Klementyna Karnkowska
, Jan Kowalczyk
, Antoni Waś.
Serial powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Magnolia Films na zlecenie HBO Europe. Scenariusz napisali Kevin Rundle
i Bartosz Janiszewski
. Reżyseruje go Xawery Żuławski
, a autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk
. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak
, producentem Bogumił Lipski
. Scenografię stworzyły Anna Anosowicz
i Anna Pabisiak
, a kostiumy zaprojektowały Agata Culak
i Martyna Poros. Za charakteryzację odpowiada Karolina Kordas
. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Autorką oryginalnej koncepcji serialu jest Marta Szymanek
.
Premiera trzeciego sezonu serialu "Odwilż" już dzisiaj tylko w HBO Max.
Zwiastun 3. sezonu serialu "Odwilż"
