Nowy sezon "Odwilży" już dziś w HBO Max

Premierowe odcinki trzeciego sezonu hitu HBO Max będzie można oglądać na platformie już od dziś. W rolach głównych zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę i Bartłomieja Kotschedoffa. Do obsady dołączają między innymi Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba, Wojciech Błach

Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu.  

Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami. 

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.  

Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba, Juliusz Chrząstowski, Nikodem Rozbicki, Wojciech Błach, Tomasz Schuchardt, Ewa Skibińska, Andrzej Grabowski, Marcin Czarnik, Marcelina Stępkowska, Agnieszka Suchora, Joanna Matuszak, Adam Bobik, Magda Celmer, Klementyna Karnkowska, Jan Kowalczyk, Antoni Waś. 

Serial powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Magnolia Films na zlecenie HBO Europe. Scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. Reżyseruje go Xawery Żuławski, a autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak, producentem Bogumił Lipski.  Scenografię stworzyły Anna Anosowicz i Anna Pabisiak, a kostiumy zaprojektowały Agata Culak i Martyna Poros. Za charakteryzację odpowiada Karolina Kordas. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Autorką oryginalnej koncepcji serialu jest Marta Szymanek.

Premiera trzeciego sezonu serialu "Odwilż" już dzisiaj tylko w HBO Max.  

Zwiastun 3. sezonu serialu "Odwilż"




