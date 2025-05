Carey Mulligan w blockbusterze platformy Netflix od reżyserki "Barbie"

Opowieści z Narnii nadchodzą

to wyjątkowy projekt w historii Netfliksa. Zanim bowiem zobaczymy go na platformie, trafi do kin, w tym na wielkie ekrany sieci IMAX. Był to jeden z warunków, które postawiła, reżyserka " Barbie ". Gerwig jest oczywiście reżyserką i scenarzystką nowego widowiska.Obsada filmupowoli nabiera rumieńców. Angaż otrzymali już:. Producenci wciąż jednak nie wybrali młodych odtwórców głównych ról.w filmie Gerwig wcieli się w postać schorowanej matki Digory'ego. Aktorkę mogliśmy ostatnio oglądać w filmie biograficznym " Maestro ", hicie platformy Prime Video " Saltburn ", a także w produkcji platformy Netflix " Astronauta ".bazuje na książce wydanej jako ostatnia część cyklu C.S. Lewisa znanej w Polsce pod tytułem. Stanowi ona jednak prequel całej serii.Bohaterami książki są Pola i Digory. Wciągnięci w eksperymenty parającego się czarami wuja Andrzeja, trafiają do Innego Świata, gdzie stają się świadkami stworzenia Narnii wraz z jej mówiącymi zwierzętami i innymi niezwykłościami. Digory zwycięsko wychodzi z próby dostarczenia Aslanowi owocu Zaczarowanej Jabłoni, dzięki czemu koniec tej historii da początek wszystkim innym, które rozegrały się w Narnii.