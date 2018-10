"Orange Is The New Black" dobiega końca

3 2 1



Jedne z najważniejszych seriali platformy Netflix dobiega końca. W środę ogłoszono, że sezon siódmybędzie zarazem ostatnim. Informację opublikowano na Twitterze.Serial produkowany przez Lionsgate Television dla Netfliksa inspirowany był wspomnieniami Piper Kerman opublikowanymi w książce "Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison". Od samego początku skupiał na sobie uwagę widzów stając się jednym z głównych powodów sukcesu platformy.Pierwszy sezonbił rekordy oglądalności i zdobył aż 12 nominacji do nagród Emmy. Jest jedynym serialem, który otrzymał nominacje Emmy zarówno w kategoriach komediowych jak i dramatycznych. Ma też nominacje do Złotych Globów, gildii scenarzystów i producentów, nagrodę Peabody'ego i Amerykańskiego Instytutu Filmowego.Siódmy sezon trafi na platformę Netflix w przyszłym roku.