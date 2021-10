"Pan Corman" kończy się na pierwszym sezonie

Platforma Apple TV+ postanowiła nie przedłużać serialu " Pan Corman ". Produkcja Josepha Gordona-Levitta z nim samym w roli głównej zakończy się tym samym na pierwszym sezonie. Gordon-Levitt wcielał się w tytułowego pana Cormana, szkolnego nauczyciela, niegdyś aspirującego muzyka, który zmaga się z osobistymi lękami, samotnością i dojmującym poczucie braku własnej wartości.W obsadzie znaleźli się m.in. Arturo Castro The Big Picture ", ostatni odcinek pierwszego sezonu, miał premierę wczoraj.Serial zebrał przychylne recenzje, ale nie przyciągnął widowni. Nieprzedłużenie serialu na drugi sezon to rzadki ruch ze strony platformy Apple+TV. Dotychczas spotkało to tylko jeden serial, " Little Voice ". Gordon-Levitt kontynuuje jednak współpracę z Apple'em jako producent serialu animowanego " Wilek i fabryka wszystkiego ". Aktor podkłada również głos głównemu bohaterowi.