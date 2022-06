"Park Jurajski", który ucieszy czytelników

Dinozaury. Na to hasło, wielu z nas przed oczyma stają rozszalałe bestie, biegające samopas po zbudowanym specjalnie dla nich ogrodzie, który stał się pułapką dla przebywających tam naukowców. Ten obraz to zasługa fenomenalnej ekranizacji " Parku Jurajskiego ", nakręconej przez Stevena Spielberga . Znacznie mniej osób zna jednak książkowy pierwowzór tej historii. Przebojowa książka Michaela Crichtona wraca jednak na salony, a wszystko za sprawą Wydawnictwa Vesper. Crichton to mistrz technothrillerów, autor takich powieści jak "Kula", "Kongo", czy "Andromeda znaczy śmierć". Pisarz, scenarzysta, reżyser, producent i... lekarz. Współtwórca kultowych seriali, takich jak " Ostry dyżur " czy " Westworld ". Perłę w koronie jego dorobku stanowi "Park Jurajski", dzięki któremu Crichton złotymi zgłoskami zapisał się w popkulturze, jako twórca najbardziej rozpoznawalnego uniwersum dinozaurów. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, od tej książki zaczęła się wielka, trwająca do dziś fascynacja prehistorycznym światem wielkich gadów.10 czerwca 2022 roku miała miejsce premiera filmu " Jurassic World: Dominion ". To kolejny obraz, bazujący na kulturowej spuściźnie fenomenalnych filmów Spielberga z lat 90 – tych. Zdaniem Wydawnictwa Vesper, to także idealna okazja do tego, by przekazać w ręce polskich czytelników nowe wydanie "Parku Jurajskiego" Crichtona . Nadal bowiem wielu miłośników dinozaurów nie czytało literackiego pierwowzoru, co więcej, z komentarzy w internecie wynika, że sporo osób nie wie nawet o jego istnieniu. To dobry moment, aby zmienić ten stan rzeczy. Tym bardziej, że na horyzoncie Vespera szykują się wznowienia kolejnych dzieł autora."Park Jurajski" ukazał się nakładem Wydawnictwa Vesper 15 czerwca. Książkę w tłumaczeniu Krzysztofa Bendarka i z projektem graficznym Artura Rudnickiego kupisz z 40% rabatem i natychmiastową wysyłką na stronie Wydawcy: TUTAJ