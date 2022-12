"Perry Mason" powraca. Zobacz zwiastun drugiego sezonu

Co wydarzy się w drugim sezonie "Perry'ego Masona"?

O czym opowiada "Perry Mason"?

HBO zaprezentowało zwiastun drugiego sezonu serialu " Perry Mason ". Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 6 marca 2023 roku. Kolejne będą emitowane co tydzień. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:Akcja drugiego sezonu " Perry'ego Masona " będzie się toczyć po zakończeniu sprawy Dodsona, w 1933 roku. Potomek potężnej rodziny potentatów naftowych zostaje brutalnie zamordowany. W sprawę zostanie zaangażowany tytułowy bohater i jego wspólnicy. Nieoczekiwanie wpadną na trop spisku, który przekroczy granice ich wyobraźni.Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe - jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.W roli tytułowej Matthew Rhys . Towarzyszą mu m.in. John Lithgow (jako Elias Birchard "E.B." Jonathan), Shea Whigham (jako Pete Strickland), znana z tytułowej roli w " Mecenas She-Hulk Tatiana Maslany (jako siostra Alice) i Juliet Rylance (jako Della Street).Przypominamy odcinek naszego programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Łukasz Muszyński rozmawiają o pierwszym sezonie serialu: