BIULETYN: "Perry Mason" dostaje drugi sezon

Pierwotnie " Perry Mason " miał być miniserialem. Wyniki oglądalności są jednak na tyle dobre, że stacja HBO nie chce się żegnać z tytułem. Właśnie ogłoszono, że drugi sezon powstanie. [za: The Hollywood Reporter] Daryl McCormack dołączyli do obsady serialu " The Wheel of Time ". Zagrają odpowiednio: Illę, Raena i Arama. [za: Twitter] Tiffany Boone dołączyła do obsady serialu "Nine Perfect Strangers", którego gwiazdą jest Nicole Kidman . Akcja serialu ma się rozgrywać w luksusowym spa, gdzie dziewięcioro zestresowanych mieszkańców metropolii szuka ratunku dla swoich zmęczonych ciał i umysłów. Bohaterowie nie mają pojęcia, że już za moment do ich drzwi zapukają problemy. [za: Deadline] Forest Whitaker zostali producentami serialu "Chicano". Będzie to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Sandovalów, którzy przybyli do Los Angeles próbując stać się częścią amerykańskiego snu. Akcja serialu rozgrywać się będzie od lat 20. ubiegłego wieku do czasów współczesnych. [za: The Hollywood Reporter] Otmara Marrero została gwiazdą serialu komediowego stacji NBC pod tytułem "Connecting". Akcja rozgrywać się będzie w czasach pandemii koronawirusza i opowie o grupie przyjaciół, którzy próbują utrzymać relacje pomimo obowiązku społecznego dystansowania się. [za: Deadline] Conor Allyn został wybrany na stanowisko reżysera filmu "Ride". Będzie to dramat rodzinny o parze, której dziecko cierpi na rzadką formę raka. Rysy na rodzinie pogłębią się, kiedy z więzienia wróci ich adoptowany syn i zaczyna pracę na rodeo jako ujeżdżacz byków. W planach jest nakręcenie oprócz filmu również serialu. [za: Deadline]Znany z serialu " Szkoła dla elity Miguel Bernardeau został gwiazdą dramatu "Playa Negra". Projekt pomyślany jest jako 8-odcinkowy serial, do którego zdjęcia kręcone będą na Wyspach Kanaryjskich. Będzie to opowieść o grupie ambitnych surferów. Dołącza do nich młody Hugo, który chce się zbliżyć do mężczyzny, którego podejrzewa o bycie jego ojcem. [za: Deadline]