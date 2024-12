"Piep*zyć Mickiewicza 2" – długie castingi i nowe talenty w obsadzie!

Zwiastun filmu "Piep*zyć Mickiewicza 2"

Nową postacią w tej historii jest Korek, chłopak w spektrum autyzmu, pasjonat kolei, w dodatku obdarzony wielkim talentem matematycznym. Okazuje się, że idealnie pasuje do paczki Dantego! Korka zagrał młody wrocławski aktor Karol Rot (ur. 2006). Rot od lat zafascynowany jest kinem, zwłaszcza polskim. Szczególnie ceni dokonania Wojciecha Smarzowskiego . Swą przyszłość chce związać z branżą filmową; nie jest jeszcze pewien czy jako aktor, czy może reżyser. –W mamę Korka wcieliła się Anna Szymańczyk (" Kler ", " Znachor ", serial " Lady Love "). –– mówiła podczas pracy nad filmem. –Castingi online do filmu odbiły się szerokim echem w mediach. Pozwoliły wyłonić nie tylko aktorów do dużych ról, ale też obsadzono dzięki nim liczne role epizodyczne. Reżyserka obsady Sylwia Czaplewska zdradziła, że na zdjęcia próbne zgłosiło się ponad trzy tysiące chętnych. –– opowiadała. Do roli Korka przesłuchano czterdziestu kandydatów, o bardzo odmiennych osobowościach i temperamentach. Dlaczego wygrał Rot ? –– zauważała. – Rot wspominał, że reżyserka filmu Sara Bustamante-Drozdek była otwarta na sugestie aktorów, zwłaszcza te dotyczące języka bohaterów. –– relacjonował. –Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?