"Żartujesz sobie". Tak Owen Wilson odrzucił rolę za 12 milionów dolarów

O.J. Simpson był niewinną ofiarą. O czym opowiada "The Juice"

Za filmodpowiada reżyser Joshua Newton . Próbuje go nakręcić - pierwotnie jako "Nicole & O.J." od dekady.Film bazować ma na spiskowych teoriach, w które dał się wciągnąć obrońca Simpsona Douglas McCann, który twierdził, że O.J. nie zabił swojej byłej żony Nicole Brown i jej przyjaciela Ronalda Goldmana. Gwiazdor został uniewinniony, ale spora część społeczeństwa nie wierzy w jego niewinność. Newton chciał, by McCanna (który ma być głównym bohaterem filmu) zagrał Owen Wilson . Tak o tym wspomina reżyser: Newton ostatecznie znalazł chętnego aktora, ale na razie nie ujawnia jego nazwiska. Simpsona zagra Boris Kodjoe (" Jednostka 19 "). Jego byłą żonę zagrała Charlotte Kirk (aktorka, która doprowadziła do upadku byłego szefa Warnera Kevina Tsujihary).Reżyser twierdzi, że na razie ma gotowe 30 minut filmu. Całość powinna być gotowa w przyszłym roku. Pierwsze zdjęcie z filmu znajdziecie poniżej: