Pozwól mi wyjść: oto seriale Showtime bez kolejnych sezonów

"Trzy kobiety", "Pozwól mi wejść" i "Amerykański żigolak" wśród anulowanych produkcji Showtime

"Pozwój mi wejść" - zobacz zwiastun serialu na podstawie popularnej książki i filmowego horroru

Paramount Global właśnie ogłosiło swoją fuzję z Showtime, a co za tym idzie - potwierdziło re-ewaluację rozpoczętych, serialowych i filmowych projektów. W efekcie kilka z nich zostało anulowanych bądź zawieszonych.Wśród produkcji, których droga na ekran właśnie znacznie się wydłużyła, jest serial "Three Women", do którego zdjęcia już się zakończyły. To opowieść o pogrążonej w żałobie po stracie rodziny pisarce ( Shailene Woodley ), która przekonuje tytułowe trzy kobiety, by opowiedziały jej o swoim życiu. Producenci próbują sprzedać projekt innej stacji i, jak wynika ze źródeł serwisu Deadline, są na taki zakup chętni.Serial " Let The Right One In " z Demianem Bichirem , dla którego inspiracją była książka Johna Ajvide'a Lindqvista z 2004 roku oraz jej ekranizacja z 2008 roku znana w Polsce pod tytułem " Pozwól mi wejść " (obraz doczekał się dwa lata później amerykańskiego remake'u ) nie doczeka się z kolei drugiego sezonu. I znów, firma Tomorrow Studios próbuje uratować projekt, sprzedając go innym stacjom.Serial "American Gigolo", kontynuacja słynnego filmu Paula Schradera Amerykański żigolak " o Julianie (w tej roli Jon Bernthal ), mężczyźnie do towarzystwa, który zostaje posądzony o morderstwo jednej ze swoich klientek, podąża tą samą drogą. Choć w tym przypadku szanse na jego przetrwanie są marne. Piętrzące się problemy na planie, zmiana showrunnera, sprawy sądowe o niewłaściwe zachowanie na planie i zaledwie 8-odcinkowy, okrojony sezon (z cyklu zaplanowanego na 10 odcinków) oznaczają mniej więcej tyle, że możemy spodziewać się całkowitej anulacji.