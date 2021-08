"Pret-a-Porter". Film Roberta Altmana zmieni się w serial

Słynny film Roberta Altmana Pret-a-Porter " doczeka się remake'u. Nie będzie to jednak produkcja kinowa, a serial powstający na zlecenie platformy Paramount+.Film z 1994 roku był zbiorowym obrazem świata mody. Pokazywał perypetie modelek, projektantów, fotografów, dziennikarzy modowych w czasie odbywającego się w Paryżu Tygodnia Mody. Serial ma również zajrzeć za kulisy mody. Zobaczmy nowe pokolenie stawiające pierwsze kroki w brutalnym świecie mody, marzących o sławie i sukcesie.Scenarzystką projektu jest nieznana szerszej publiczności Ava Pickett. Produkcją zajmie się Miramax TV.Miramax jest w ostatnim czasie bardzo aktywne na froncie przekształcania swoich filmów w seriale. Wśród ogłoszonych już projektów są: serialowy " Angielski pacjent " (powstaje we współpracy z BBC), serialowy " Niebezpieczny umysł " (we współpracy z AppleTV+, gwiazdą ma być Justin Timberlake ), serialowi " Dżentelmeni " oraz reboot " Mutanta ".