Najlepsze filmy o modzie. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Tak, wiemy, że określenie "ikona stylu" w 9,5 przypadków na 10 jest nadużyciem. Jeśli jednak mielibyśmy wybrać jedną osobę, wobec której można go użyć z czystym sumieniem, byłaby nią Iris Apfel . Dokument Alberta Mayslesa jest wnikliwym portretem ekscentrycznej i znanej z wyrazistego stylu bohaterki. Swoim sposobem bycia Iris Apfel udowadnia, że wiek to tylko liczba. Uwaga! Entuzjazm, z jakim bohaterka podchodzi do kolejnych wyzwań, jest zaraźliwy, a obejrzenie poświęconego jej dokumentu zazwyczaj skutkuje dołączeniem do grona jej wiernych fanów!