"Przeminęło z wiatrem" i "Mała Brytania" znikają ze streamingu

Wygląda na to, że na Netfliksie oraz kilku innych serwisach streamingowych (BrtiBox oraz należący do BBC iPlayer) nie obejrzymy już " Małej Brytanii ". Serial zostaje usunięty z katalogu z powodu scen z tzw. blackfaces. Mała Brytania " pozostawała przedmiotem kontrowersji od wielu lat - głównie z powodu sposobu portretowania osób niepełnosprawnych, transpłciowych i czarnoskórych. Czarę goryczy przelała Desiree DeVere, czyli otyła, zrzędliwa kobieta, w którą wcielał się jeden z twórców serialu, David Walliams . Zaś jej temat wypłynął ponownie w czasie debaty o medialnych wizerunkach czarnoskórych po śmierci George'a Floyda.Podobny los spotkał " Przeminęło z wiatrem Viktora Fleminga . I z tych samych przyczyn - klasyczne hollywoodzkie widowisko zostanie zdjęte z HBO MAX z powodu utrwalania pozytywnego wizerunku niewolnictwa oraz romantyzowania sił Konfederacji. Do zajęcia stanowiska przez HBO przyczynił się scenarzysta " Zniewolonego ", John Ridley , który w opublikowanym we wtorek w Los Angeles Times felietonie, polecił dyrektorom programowym platformy zdjęcie filmu z katalogu.W przeciwieństwie do brytyjskiego serialu komediowego, " Przeminęło z wiatrem " powróci na serwis. Będzie jednak opatrzone stosownym komentarzem. "Ten film jest produktem swoich czasów i utrwala, niestety, pewne stereotypy obecne wówczas w amerykańskim społeczeństwie. Rasizm był zły kiedyś i jest zły dziś, więc nie chcemy, by ten rodzaj narracji istniał bez jakiegokolwiek komentarza" - powiedział rzecznik prasowy HBO.Przypomnijmy, że film Fleminga , uważany za jedno z arcydzieł melodramatu, zdobył na gali w 1940 roku 8 Oscarów w najważniejszych kategoriach. Jeden Oscar powędrował w ręce Hattie McDaniel - była pierwszą czarnoskórą aktorką, która zdobyła tę prestiżową nagrodę. Jednak z powodu kryteriów segregacji rasowej, spędziła galę z dala od reszty ekipy filmu.