Wybieramy najlepsze filmowe trójkąty miłosne

W " Marzycielach " doświadczony reżyser Bernardo Bertolucci powraca do Paryża późnej wiosny roku 1968 i na tle tamtejszych wydarzeń opowiada historię miłosnego trójkąta. Amerykański student Matthew ( Michael Pitt ) w mieście miłości zakochuje się przede wszystkim w kinie. Regularnie przychodzi do Cinémathèque Française na pokazy najlepszych filmów okresu. Podczas protestu przeciwko zwolnieniu dyrektora instytucji spotyka rodzeństwo Théo ( Louis Garrel ) i Isabelle ( Eva Green ). Połączeni wspólną pasją rozpoczynają bliską relację, która przekracza narzucone z góry tabu. Reżyser łączy śmiałą seksualność i wyzwolenie z politycznym wydźwiękiem wydarzeń z maja ’68, i tym samym oddaje duch epoki. Tak jak jego bohaterowie, Bertolucci wierzy w ruchomy obraz, w którym władzę przejmuje estetyka i piękno. Jak te kategorie mają się do wymogów rzeczywistości? To już zupełnie inna historia.