Wybieramy najlepsze filmy i seriale o wojnie secesyjnej

Tytułowy bohater to zwykły farmer ze stanu Missouri. Jego życie zmienia się, gdy do jego domu zawitali żołnierze Unii pod wodzą Terrilla i zamordowali mu rodzinę. Na tle spalonego dobytku Wales postanawia przekuć swój dramat w zemstę. Do oddziałów przyjmują go konfederaci, lecz niechybny koniec wojny każe mu zmienić plany. Eastwood tworzy klasyczny western, którego akcja nie zostaje wyżęta z emocji przez historię. Wojna jest obserwowana z dystansu, co tylko ułatwia zadanie legendzie ekranowego Dzikiego Zachodu, wciąż na początku swojej przygody po drugiej stronie kamery.Już wcześniej sam Eastwood pojawił się w czasach wojny secesyjnej - w filmie " Oszukany Dona Seigela . Wystąpił jako ranny żołnierz, który uciekając z pola bitwy natrafia na dziewczęcą szkołę z internatem. Młode kobiety opiekują się mężczyzną, a napięcie seksualne, które narasta wraz z pojawieniem się obcego, dezorganizuje ich życie. Powieść Thomasa Cullinana na nowo zaadaptowała Sofia Coppola jako " Na pokuszenie ".