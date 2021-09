"Robin Hood i Szmaragdowy Król" w Storytel

Storytel ożywia legendę – słuchowisko "Robin Hood i Szmaragdowy Król" to prawdziwa uczta dla wyobraźni. Tomasz Kot, Natasza Urbańska i Robert Więckiewicz jako Robin Hood, Lady Marion i Szeryf z Nottingham przeniosą was do prastarego Sherwood. Przewodnikiem-narratorem w tej przygodzie będzie Andrzej Seweryn.

Słyszysz? To szept prastarego Sherwood. Las zamarł w nerwowym oczekiwaniu. W gęstej ciszy mrocznej kniei coraz wyraźniej słychać pełne przejęcia słowa: "Nadchodzi! Nadchodzi!".Storytel prezentuje oryginalną produkcję, która będzie wydarzeniem tej jesieni. Legendarne postaci Robin Hooda, jego towarzyszy i wrogów, przemawiają głosami gwiazdorskiej obsady, na czele z Tomaszem Kotem, Nataszą Urbańską i Robertem Więckiewiczem. Las Sherwood wybrzmiewa feerią realistycznych dźwięków i klimatyczną muzyką, w pełni przenosząc odbiorców i odbiorczynie w sam środek przygody. Usłyszycie świst przecinającej powietrze strzały, szum prastarych dębów, tubalny i nieziemski głos leśnego bóstwa, a także pełen wściekłości ryk Szeryfa z Nottingham, któremu Robin znów zalazł za skórę. Naszym przewodnikiem w tej przygodzie jest Andrzej Seweryn jako narrator-bajarz, którego głos raz zaczarowuje nas atmosferą opowieści snutej przy ognisku, a kiedy indziej oddaje dynamizm zaciekłych pojedynków Robina z ludźmi Szeryfa.Wszystko w zupełnie nowej historii.Jakub Ćwiek (autor m.in. bestsellerowego cyklu "Kłamca" i głośnych kryminałów "Topiel" i "Drelich") napisał kipiącą od przygody i humoru fabułę, w której naprzeciw siebie stają dwie legendy – tytułowy Książę Złodziei oraz mityczny Król Artur. Robin będzie zmuszony połączyć siły ze swoim zaciekłym wrogiem, Szeryfem z Nottingham, by wspólnie przejrzeć zamiary tajemniczego przybysza i jego świty, słynnych Rycerzy Okrągłego Stołu.- mówi Jakub Ćwiek. -W rękach Storytel scenariusz ten stał się podstawą dla słuchowiska, które przenosi słuchaczy i słuchaczki wprost do magicznego lasu Sherwood, po którym przechadza się bóg Hern, i gdzie Wesoła Kompania kroi bogatych, a rozdaje biednym.- mówi Natasza Urbańska , zwracając uwagę na szczególny aspekt tej wersji opowieści o Robin Hoodzie. -- dodaje aktorka.Jak tłumaczy Jakub Ćwiek, jednym z fundamentów nowej opowieści będzie relacja Robina, w którego wcielił się Tomasz Kot , z Szeryfem z Nottingham, którego zagrał Robert Więckiewicz - zdradza Jakub Ćwiek. -Kto wygra w tej potyczce? Odpowiedź znajdziecie już dziś, tylko w Storytel.Las Sherwood zawitał również na festiwal Off Camera, gdzie w ramach Gali Zamknięcia uchylone zostały wrota do świata Robin Hooda. Widownia otworzyła się na dźwięki, a Storytel użył ich wyobraźni, by przenieść ich do krainy przygody, magii i miecza.W słuchowisku w głównych rolach wystąpili: Tomasz Kot (Robin Hood), Natasza Urbańska (Lady Marion), Robert Więckiewicz (Szeryf z Nottingham), Andrzej Seweryn (narrator), Zbigniew Zamachowski (Braciszek Tuck), Mirosław Zbrojewicz (Mały John), Mariusz Drężek (Król Artur), Anna Cieślak (Ginewra) i Miłogost Reczek (bóg Hern). W produkcji usłyszeć można muzykę zespołu Łąki Łan.