Gotham bez Batmana nie sprawdza się. CW kasuje serial DC

O czym opowiadał serial "Rycerze Gotham"

Zwiastun serialu "Rycerze Gotham"

Akcja serialu rozgrywała się po morderstwie Bruce'a Wayne'a . Gotham bez Batmana staje się niebezpieczniejsze niż kiedykolwiek. Zbuntowany adoptowany syn Mrocznego Rycerza łączy więc siły z dziećmi jego przeciwników, które wrobiono w jego zabójstwo. Powstaje grupa najbardziej poszukiwanych przestępców w mieście walczących o to, by oczyścić swoje imię.Nad projektem czuwał Greg Berlanti , a serial przygotowało jego studio, Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television.W obsadzie znaleźli się Olivia Rose Keegan Fallon Smythe , Tyler DiChiara oraz Misha Collins , który wcielił się w prokuratora okręgowego Harveya Denta