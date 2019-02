"Rzeczywistość? Nie, dziękuję" - kolejne nowości 12. OFF CAMERA

Filmowcy od dawna i na różne sposoby próbują polukrować rzeczywistość. Gdy słyszymy o kryzysach, skandalach i problemach, odwieczna, eskapistyczna funkcja filmu jest wyjątkowo atrakcyjna i użyteczna. Udowadniają to filmy z sekcji "Rzeczywistość? Nie, dziękuję". Czas na stwarzanie siebie i zaklinanie świata, który wymyka się spod kontroli.(reż. Natalia Cabral Oriol Estrada ) to filmowy portret niepewności dorastania i różnych modeli radzenia sobie z rzeczywistością. Jak przetrwać w świecie zdominowanym przez portale społecznościowe i wirtualne relacje? Co robić, kiedy presja rówieśników i rodziców zaczyna się kumulować, a wszyscy odliczają dni do 15 urodzin głównej bohaterki? Kolejna produkcja pokazywana w ramach sekcji –to fascynująca opowieść o wierze, religii i duchowości oraz nauce. Film szwajcarskiego reżysera Simona Jaquemeta opowiada o zderzeniu porządków pochodzących z różnych wymiarów rzeczywistości - świata wartości chrześcijańskich i zaawansowanej nauki. Dokąd doprowadzi bohaterów eksperyment z klonowaniem i budowaniem organizmów od podstaw?Tytuły pokazywane w ramach sekcji "My kontra Oni" to przykład wykorzystania przez współczesne kino podziałów na "swoich" i "obcych". Filmowcy przyglądają się tej dynamice, a widzowie mogą wyciągać wnioski z perspektywy kinowego fotela.to wrażliwe i wzruszające spojrzenie na okres dorastania, gdy wolność jest zarówno odurzająca, jak i przerażająca. Keith Behrman opowiada historię nastolatka, którego życie wywraca się do góry nogami. Jeden wieczór może wpłynąć na wszystko inne. Pod jego wpływem i bohater, i najbliższe mu otoczenie zmuszone jest do przedefiniowania tożsamości i budowanego wizerunku. Film był pokazywany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.to film z Konkursu Głównego ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Na dużym ekranie Vanessa Paradis , muza Karla Lagerfelda . Reżyser Yann Gonzalez nawiązuje do estetyki kina klasy B z lat 70., opowiadając historię kryminalną, która czerpie garściami z estetyki i stylu życia społeczności LGBTQ., debiutancki film Jasmin Mozaffari , to opowieść o dziewczęcej przyjaźni, młodzieńczej energii, smaku i cenie wolności, a także utracie kontroli. Lou i jej najlepsza przyjaciółka Chantal planują wydostać się z odizolowanego, podupadłego miasteczka. Kiedy niestabilny i zaborczy ekschłopak Chantal napada na nią na imprezie, dziewczyny postanawiają się na nim zemścić. Widzów i bohaterki czeka noc pełna wandalizmu i rozpusty...Więcej informacji o 12. Festiwalu OFF CAMERA można znaleźć na www.offcamera.pl . Do zobaczenia w Krakowie od 26 kwietnia do 5 maja.