"Słońce też jest gwiazdą" na DVD od 2 października

Natasha ( Yara Shahidi ) i Daniel ( Charles Melton ) pochodzą z różnych środowisk. Ona nie wierzy w nic, czego nie da się udowodnić naukowo. On to niepoprawny romantyk. Spotykają się przypadkiem w Nowym Jorku, ale jest im dany zaledwie jeden wspólny dzień. Czy można przeżyć wielką miłość, gdy czasu jest tak niewiarygodnie mało?to ekranizacja bestsellerowej i wielokrotnie nagradzanej powieści Nicoli Yoon , autorki. Film wyreżyserowała Ry Russo-Young ), a główne role zagrali w nim Yara Shahidi (serial), Charles Melton (serial) oraz nominowany do Złotego Globu John Leguizamo ).Urodzona na Jamajce Nicola Yoon w 2015 roku wydała swoją debiutancką powieść "Ponad wszystko", która trafiła na szczyt listy bestsellerów "New York Timesa" i została przetłumaczona na ponad 20 języków. Literacki debiut Yoon zdobył liczne grono fanek i fanów, a prawa do jego ekranizacji nabyło studio MGM. W filmie, który na polskich ekranach pojawił się w 2017 roku i zdobył sporą popularność, wystąpili Amandla Stenberg ) oraz Nick Robinson ).to druga książka Yoon dla młodzieży, która była numerem 1 na liście "New York Timesa". Tym razem pisarka poruszyła temat emigracji. Główna bohaterka, Natasha, pochodzi z Jamajki, ale od ósmego roku życia mieszka w Stanach. Jej rodzice przebywają w USA nielegalnie i grozi im deportacja. Natasha jest załamana, bo jej życie związane jest z Nowym Jorkiem...to opowieść o miłości, której początkiem jest przypadkowe spotkanie. Pragmatyczka natyka się na nowojorskiej ulicy na rozmarzonego chłopaka, który ratuje ją przed groźnym wypadkiem. To miłość od pierwszego wejrzenia, zwłaszcza z jego strony. Okazuje się, że oczarowany Daniel ma tylko 24 godziny, by przekonać dziewczynę o wielkiej sile i szczerości swego uczucia. Jego przeciwnikiem jest, prócz nastawieniami dziewczyny, czas – rodzina Natashy bowiem ma opuścić USA już następnego dnia.