Fani aktora oburzeni na "Avengers: Doomsday"

Nadchodzące widowisko Marvela "Avengers: Doomsday" ma mieć nie jeden, a cztery zwiastuny, które będą wyświetlane przed pokazami "Avatara: Ognia i popiołu". Od kilku dni po sieci krąży filmik, który rzekomo jest fanowskim nagraniem jednego z owych trailerów. Klip ucieszył część marvelowiczów, ale są też tacy, którzy nie są zadowoleni. To fani Anthony'ego Mackie'ego.
Co czeka Anthony'ego Mackie'ego w "Avengers: Doomsday"? UWAGA! PONIŻEJ MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ SPOILERY Z "AVENGERS: DOOMSDAY"! W klipie, który wyciekł do sieci, pojawia się Chris Evans jako Kapitan Ameryka.
Wygląda na to, że historia Steve'a Rogersa
nie skończyła się i bracia Russo
wykraczają poza jego "happy end" z "Avengers: Końca gry
". Pojawia się dom, w którym Steve
zamieszkał z Peggy Carter
, oraz... dziecko. Oczywiście, wciąż pozostaje margines wątpliwości, że wideo jest fałszywką.
Niektórzy fani mają jednak problem z takim obrotem spraw. Krytykują Marvel Studios za zrujnowanie idealnego zakończenia historii Steve'a oraz brak szacunku dla Kapitana Ameryki w wersji Sama Wilsona.
Zakładają bowiem, że powrót Evansa
oznacza, że Anthony Mackie
zostanie odsunięty na boczny tor.
Przypomnijmy: grany przez Mackie'ego Sam Wilson
przejął tarczę Kapitana Ameryki w finale "Avengers: Końca gry"
, ale oficjalnie został nowym Kapitanem Ameryką dopiero w ostatnim odcinku serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz"
. Potem zobaczyliśmy go jeszcze w tej roli w widowisku "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"
.
Czy waszym zdaniem Sam Wilson
zasługiwał na więcej szans pokazania się światu jako Kapitan Ameryka? A może powrót Steve'a
nie oznacza według was degradacji Wilsona
? A może obstajecie przy tym, że klip jest fałszywy?
"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" – zwiastun
"Avengers: Doomsday" – co wiemy o filmie?
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony
i Joe Russo
, a scenariusz napisali Michael Waldron
i Stephen McFeely
. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers
" w wykonaniu Russo
, Christopher Markus
.
W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
, który zagra rolę Dooma.