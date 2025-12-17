Newsy Filmy Fani aktora oburzeni na "Avengers: Doomsday"
Filmy

Fani aktora oburzeni na "Avengers: Doomsday"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Fani+Anthony%27ego+Mackie%27ego+oburzeni+na+%22Avengers%3A+Doomsday%22-164413
Fani aktora oburzeni na &quot;Avengers: Doomsday&quot;
źródło: Materiały prasowe
Nadchodzące widowisko Marvela "Avengers: Doomsday" ma mieć nie jeden, a cztery zwiastuny, które będą wyświetlane przed pokazami "Avatara: Ognia i popiołu". Od kilku dni po sieci krąży filmik, który rzekomo jest fanowskim nagraniem jednego z owych trailerów. Klip ucieszył część marvelowiczów, ale są też tacy, którzy nie są zadowoleni. To fani Anthony'ego Mackie'ego.
        

Co czeka Anthony'ego Mackie'ego w "Avengers: Doomsday"?



Anthony-Mackie-Captain-America-Brave-New-World.jpg


UWAGA! PONIŻEJ MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ SPOILERY Z "AVENGERS: DOOMSDAY"!
   
W klipie, który wyciekł do sieci, pojawia się Chris Evans jako Kapitan Ameryka. Wygląda na to, że historia Steve'a Rogersa nie skończyła się i bracia Russo wykraczają poza jego "happy end" z "Avengers: Końca gry". Pojawia się dom, w którym Steve zamieszkał z Peggy Carter, oraz... dziecko. Oczywiście, wciąż pozostaje margines wątpliwości, że wideo jest fałszywką.
       
Niektórzy fani mają jednak problem z takim obrotem spraw. Krytykują Marvel Studios za zrujnowanie idealnego zakończenia historii Steve'a oraz brak szacunku dla Kapitana Ameryki w wersji Sama Wilsona. Zakładają bowiem, że powrót Evansa oznacza, że Anthony Mackie zostanie odsunięty na boczny tor.

Przypomnijmy: grany przez Mackie'ego Sam Wilson przejął tarczę Kapitana Ameryki w finale "Avengers: Końca gry", ale oficjalnie został nowym Kapitanem Ameryką dopiero w ostatnim odcinku serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz". Potem zobaczyliśmy go jeszcze w tej roli w widowisku "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat".

Czy waszym zdaniem Sam Wilson zasługiwał na więcej szans pokazania się światu jako Kapitan Ameryka? A może powrót Steve'a nie oznacza według was degradacji Wilsona? A może obstajecie przy tym, że klip jest fałszywy?

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" – zwiastun




"Avengers: Doomsday" – co wiemy o filmie?



"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu Russo, Christopher Markus.

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr., który zagra rolę Dooma. 

Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Gry

Twórcy "Baldur's Gate 3" stracą miłość graczy? Poszło o AI

Gil Gerard nie żyje. Aktor miał 82 lata

11 komentarzy
Filmy

Twórczyni "Selmy" nakręci nowy film z gwiazdą "Selmy"

Filmy

Młoda gwiazda "Hamneta" wystąpi w nowym "Egzorcyście"

Gry

Czterdzieści lat minęło. Najlepsze gry z Mario

1 komentarz
Filmy Multimedia

Zgadniecie po zdjęciu, kogo gra Hugh Jackman?

12 komentarzy
VOD Seriale

Będzie nowa wersja "Siedmiu wspaniałych". Tym razem serialowa

4 komentarze