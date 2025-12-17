Newsy Filmy Młoda gwiazda "Hamneta" wystąpi w "Egzorcyście" ze Scarlett Johansson
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Lia Toby
Po znakomitej roli w "Hamnecie" Chloé Zhao jedynie kwestią czasu było, zanim Jacobi Jupe otrzyma kolejną ekranową sposobność do zaczarowania widzów. Mało kto spodziewał się jednak, że rola w kolejnym obiecującym projekcie pojawi się na horyzoncie tak szybko. Jak informuje właśnie portal The Hollywood Reporter, 12-letni aktor dołącza do obsady nadchodzącego "Egzorcysty".

Jacobi Jupe wystąpi w "Egzorcyście". Co wiemy o filmie?



The Hollywood Reporter nie ujawnia, czy Jacobi Jupe – tropem oryginalnego filmu z 1973 roku – wcieli się w młodego bohatera, padającego ofiarą demonicznego opętania. Zarówno jego rola, jak i ta główna, należąca do Scarlett Johansson, pozostają na razie tajemnicą. Nowy "Egzorcysta" nie będzie ani remakiem, ani kontynuacją arcydzielnego oryginału Williama Friedkina, a sami twórcy zapowiadają go jako  "nowe, odświeżające i odważne" podejście do kultowej marki.

GettyImages-2247860433.jpg Getty Images © Rob Kim


Reżyserem produkcji został znany z "Życia Chucka" Mike Flanagan – twórca blisko związany z gatunkiem horroru, w przeszłości chętnie sięgający po twórczość Stephena Kinga ("Gra Geralda", "Doktor Sen"). Okres zdjęciowy ma rozpocząć już w marcu przyszłego roku. Tłem akcji stanie się z kolei metropolitalny Nowy Jork.

Przypomnijmy, że nadchodzący projekt będzie kolejną już próbą wskrzeszenia tej horrorowej marki po filmie "Egzorcysta: Wyznawca" z 2023 roku. Blumhouse i Universal Pictures bardzo wierzyły w jej sukces, czego najlepszym dowodem była kwota 400 milionów dolarów, którą wyłożyły na prawa do nowych części. Projekt został powierzony Davidowi Gordonowi Greenowi, który wcześniej odświeżył "Halloween". Ten miał nakręcił nową trylogię.

Niestety "Egzorcysta: Wyznawca" okazał się finansową klapą. Horror na całym świecie zarobił zaledwie 136 mln dolarów. Dlatego też Green po fiasku tego filmu zrezygnował z reżyserowania kolejnych części, a właściciele praw postanowili zupełnie inaczej podejść do wskrzeszenia filmowego "Egzorcysty".

"Hamnet" – zwiastun filmu


