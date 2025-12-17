Młoda gwiazda "Hamneta" wystąpi w "Egzorcyście" ze Scarlett Johansson

Po znakomitej roli w "Hamnecie" Chloé Zhao jedynie kwestią czasu było, zanim Jacobi Jupe otrzyma kolejną ekranową sposobność do zaczarowania widzów. Mało kto spodziewał się jednak, że rola w kolejnym obiecującym projekcie pojawi się na horyzoncie tak szybko. Jak informuje właśnie portal The Hollywood Reporter, 12-letni aktor dołącza do obsady nadchodzącego "Egzorcysty".
Jacobi Jupe wystąpi w "Egzorcyście". Co wiemy o filmie?
The Hollywood Reporter nie ujawnia, czy Jacobi Jupe
– tropem oryginalnego filmu z 1973 roku – wcieli się w młodego bohatera, padającego ofiarą demonicznego opętania. Zarówno jego rola, jak i ta główna, należąca do Scarlett Johansson
, pozostają na razie tajemnicą. Nowy "Egzorcysta" nie będzie ani remakiem, ani kontynuacją arcydzielnego oryginału Williama Friedkina
, a sami twórcy zapowiadają go jako "nowe, odświeżające i odważne" podejście do kultowej marki.
Reżyserem produkcji został znany z "Życia Chucka
" Mike Flanagan
– twórca blisko związany z gatunkiem horroru, w przeszłości chętnie sięgający po twórczość Stephena Kinga
("Gra Geralda
", "Doktor Sen
"). Okres zdjęciowy ma rozpocząć już w marcu przyszłego roku. Tłem akcji stanie się z kolei metropolitalny Nowy Jork.
Przypomnijmy, że nadchodzący projekt będzie kolejną już próbą wskrzeszenia tej horrorowej marki po filmie "Egzorcysta: Wyznawca
" z 2023 roku. Blumhouse i Universal Pictures bardzo wierzyły w jej sukces, czego najlepszym dowodem była kwota 400 milionów dolarów, którą wyłożyły na prawa do nowych części. Projekt został powierzony Davidowi Gordonowi Greenowi
, który wcześniej odświeżył "Halloween
". Ten miał nakręcił nową trylogię.
Niestety "Egzorcysta: Wyznawca
" okazał się finansową klapą. Horror na całym świecie zarobił zaledwie 136 mln dolarów. Dlatego też Green
po fiasku tego filmu zrezygnował z reżyserowania kolejnych części, a właściciele praw postanowili zupełnie inaczej podejść do wskrzeszenia filmowego "Egzorcysty".
