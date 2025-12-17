Ava DuVernay i David Oyelowo ponownie łączą siły. Po "Selmie" czas na "Heist of Benin"

Jak donosi portal World of Reel, Ava DuVernay przygotowuje kolejny film i w głównej roli widzi wyłącznie jedno nazwisko: Davida Oyelowo. Będzie to powrót do współpracy reżyserki i aktora po ciepło przyjętym filmie "Selma" z 2014 roku.
David Oyelowo wystąpi w "Heist of Benin". Co wiemy o filmie?
Jest to o tyle ważne, że w dotychczasowych karierach zarówno DuVernay
, jak i Oyelowo
, "Selma
" pozostaje najważniejszym i najlepiej odbranym projektem. Za produkcję oboje otrzymali nominacje do Złotych Globów
, otwierając nowe rozdziały własnych zawodowych karier. Po ponad dekadzie od czasu premiery filmu wracają do współpracy przy okazji produkcji "Heist of Benin".
Nowa produkcja Avy DuVernay
ma według dziennikarzy odejść od tematyki polityczno-społecznej na rzecz rasowego kina gatunkowego. Opisywany jako "thriller w świecie sztuki, miłości i... restytucji" film ma toczyć się przede wszystkim w Londynie. Niewykluczone więc, że fabuła koncentrować się będzie wokół odzyskiwania oraz zwracania dzieł sztuki, zagrabionych w przeszłości przez Brytyjczyków. Podejrzewa się, że obecny w tytule filmu Benin może okazać się w tej kwestii jakąś wskazówką.
Przypomnijmy, że poprzednią pełnometrażową produkcją Avy DuVernay
był "Origin
" z 2023 roku. Film był poświęcony zdobywczyni nagrody Pulitzera Isabel Wilkerson
. Ostatecznie nie pomogła mu nawet premiera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
. Kosztujący aż 38 milionów dolarów projekt zarobił w kasach kin niepełne 5 milionów dolarów. Miejmy nadzieję, że ponowna współpraca z Oyelowo
będzie jednocześnie zapowiedzią powrotu do formy z czasów cenionej "Selmy
".
