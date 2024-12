"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" zyskał reżyserów. Jest w dobrych rękach?

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" – co wiemy o postępach w pracy nad filmem?

Jeff Sneider ujawnił wtedy, że większość materiału zrealizowanego już do filmu trafiła do kosza w związku z "konfliktem wizji artystycznych" jego twórców – o spięciach odpowiedzialnych za " Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Christophera Millera z Sony Pictures słyszymy już od jakiegoś czasu. Chwilę po tych informacjach głos zabrał Daniel Pemberton , kompozytor muzyki do animacji, który im zaprzeczył słowom Jeffa Sneidera. Tajemnicą pozostaje jednak, co tak naprawdę aktualnie dzieje się z projektem.Jednak w 2023 roku Sony usunęło datę premiery z kalendarza. Wtedy chodziło o to, by dać czas ekipie na przygotowanie filmu na najwyższym możliwym poziomie.miało również przenoszoną premierę. Ostatecznie trafiło do kin pięć lat poPrzypomnijmy również, że Lord Miller zyskali ostatnio złą sławę. W ubiegłym roku portal Vulture opublikował obszerny tekst dotyczący ich dyktatorskich zapędów, zarzucania pracowników nierealistycznymi oczekiwaniami oraz szastaniem pieniędzmi. Pracownicy szykujący filmskarżyli się na obłędnie długie godziny pracy i brak przerw weekendowych, co często było związane z tym, że Lord Miller potrafili w ostatniej chwili zmieniać zdanie i nakazywać rozpoczęcie prac na nowo.Czy te problemy wpłyną na przyszłość " Spider-Man: Beyond the Spider-Verse "? Będziemy Was informować. Spider-Man: Poprzez multiwersum ", druga część zaplanowanej jako trylogia serii, zdobył na tegorocznych Oscarach nominację w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany.