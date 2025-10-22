"Springsteen: Ocal mnie od nicości": Recenzja. Jeremy Allen White jak Timothée Chalamet?

Film "Springsteen: Ocal mnie od nicości" w reżyserii Scotta Coopera zadebiutuje na ekranach polskich kin już w ten piątek 24 października 2025 roku.
Produkcja skupia się na kulisach powstawania albumu "Nebraska" z 1982 roku, ukazując młodego Bruce’a Springsteena
u progu światowej kariery. Bohater zmaga się jednak z presją sukcesu i osobistymi demonami.
W Springsteena
wciela się znany z "The Bear
" Jeremy Allen White
, a w obsadzie znaleźli się także Jeremy Strong
, Stephen Graham
i Odessa Young
.
Mamy dla Was recenzję – poniżej znajdziecie jej fragmenty, a w całości jest dostępna na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ.
Born to Stay
autor: Jan Tracz
Autor recenzji, Jan Tracz, rozpoczyna opisywanie swoich wrażeń od głębszej refleksję na temat autentyczności filmu, który oddaje ducha muzyki Springsteena w sposób, który wciąga już od pierwszych dźwięków: Słucham pierwszej strony "Nebraski" i zastanawiam się, co powoduje, że najnowszy film z gwiazdą "The Bear" po prostu działa.
Jak przeczytacie w recenzji: Cooper nie mitologizuje Springsteena, co udowadnia, że odrobił pracę domową
– i dalej: Twórcy filmowych biografii rzadko tak bardzo skupiają się na tego typu muzycznych niuansach – a powinni robić to częściej.
Jan Tracz udziela też odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań zadawanych w kontekście filmu, czyli o rolę White'a: Jeremy Allen White – wraz ze swoim "dialect coachem" – dokonuje pełnoprawnego wejścia w postać drugiego człowieka; on wręcz zanurza się w Springsteena na jakiejś metafizycznej płaszczyźnie
Czy w takim razie dostaliśmy właśnie kolejną – po "Kompletnie nieznanym
" – filmową biografię legendy muzyki? Całą recenzję przeczytacie na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ
.