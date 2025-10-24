EnergaCAMERIMAGE ogłasza kolejne tytuły Konkursu Głównego

Wielkie odliczanie do 33. edycji Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE rozpoczęło się na dobre. Dziś zespół festiwalowy prezentuje kolejne trzy tytuły, które zostaną pokazane w listopadzie w ramach Konkursu Głównego.
33. EnergaCAMERIMAGE – co w Konkursie Głównym? DOM PEŁEN DYNAMITU
Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego zareagować. GRZESZNICY
Grzesznicy to łącząca różne gatunki, wielowarstwowa opowieść o kulturze afroamerykańskiej i nierozerwalnie związanym z nią bluesie, zilustrowana w estetyce gotyckiego horroru amerykańskiego Południa. Osadzona w 1932 roku akcja filmu dzieje się w stanie Missisipi. Bracia bliźniacy, Smoke i Stack, w role których wciela się Michael B. Jordan, po osiągnięciu sukcesu na Północy powracają do Clarksdale z zamiarem otwarcia tam klubu z bluesową muzyką na żywo i tchnięcia ożywczego ducha w swoje rodzinne miasto. Gdy udaje im się połączyć muzykę i taniec w hołdzie sztuce, kulturze oraz historii, na horyzoncie pojawia się zło, które zagraża nie tylko ich społeczności, lecz także wszystkiemu, na co tak ciężko pracowali. SPRINGSTEEN: OCAL MNIE OD NICOŚCI
"Springsteen: Ocal mnie od nicości
" opowiada o okolicznościach powstawania albumu Nebraska Bruce'a Springsteena, nagranego w 1982 roku. Film ukazuje moment, w którym młody muzyk, stojąc u progu światowej sławy, próbuje pogodzić presję sukcesu z demonami przeszłości. Płyta powstaje zatem w przełomowym dla niego okresie życia i uchodzi dziś za jedno z jego najbardziej ponadczasowych dzieł. Jej przejmująco surowe, akustyczne brzmienie przepełnione jest historiami zagubionych ludzi, którzy szukają sensu i nadziei.