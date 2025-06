"Squid Games" sezon 3: Recenzja. Rozgrywka dobiega końca

Przeczytajcie naszą RECENZJĘ NA KARCIE SERIALU

"Squid Game" – zobacz zwiastun sezonu 3. | Netflix

Pierwszy sezonokazał się jednym z największych przebojów Netflixa i do tej pory przyciąga przed ekrany nowych widzów –Czy zwieńczenie serii utrzyma ten wysoki wynik? My już wiemy, widzieliśmy 3. sezon, a swoimi wrażeniami dzieli się w recenzji Daria Sienkiewicz.Siadając do oglądania nowych odcinków " Squid Game ", trudno zapomnieć o fakcie, o którym wspomina autorka recenzji:Ze względu na fakt, że 3. sezon zaczyna się dokładnie tam, gdzie skończył się 2., mamy tu dużo mniej bohaterów, z którymi też będziemy musieli się przecież pożegnać:Nie zapominajmy jednak o tym, że " Squid Game " poza krwawymi rozgrywkami ma też do powiedzenia coś o nas samych:Czego jeszcze dowiecie się z recenzji? Znajdziecie ją TUTAJ – RECENZJA SERIALU "SQUID GAME" sezon 3. na Netfliksie Trzeci i ostatni sezon " Squid Game " opowiada historię Gi-huna ( Lee Jung-jae ), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider ( Lee Byung-hun ), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał.