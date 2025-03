"Studio": Recenzja serialu Setha Rogena i Evana Goldberga | Apple TV+

"Studio" – zobacz zwiastun

Fragment recenzji serialu " Studio " znajdziecie poniżej. Całą jest dostępna na jego karcieautora: Maciej SatoraJeśli miłość jest ślepa, to na pewno nie ta wypełniająca serce Matta Remicka, głównego bohatera serialu " Studio ". Jego uczucie ma świetny wzrok, skupiony wyłącznie na świetle srebrnego ekranu. Kino to sens jego życia. Od 22 lat pracuje w hollywoodzkiej wytwórni Continental Studios, gdzie lobbuje za tworzeniem autorskich, artystycznie spełnionych projektów: arcydzieł pokroju " Dziecka Rosemary ", " Annie Hall " albo "innych wspaniałych filmów nienakręconych przez pieprzonych zboczeńców". Jako widzowie poznajemy go, gdy po stopniowym wspinaniu się po drabinie sukcesu w końcu dotyka jej najwyższego szczebelka. Dotychczasowa szefowa wytwórni traci posadę, a on otrzymuje szansę pokierowania jej przyszłością. Spełnienie życiowych marzeń przykrywa jednak jeden mały problem. Matt Remick kocha filmy. Jego pracą z kolei staje się ich niszczenie.Ironii powyższych słów nie wymyśliłem ani ja, ani nawet Seth Rogen Evanem Goldbergiem , bazgrający swoje kwestie po kartkach serialowego scenariusza. Żeby być sprawiedliwym, jego autorstwo trzeba przypisać raczej samemu życiu; napisały go w końcu kuriozalne zawodowe sytuacje, przekręcone anegdoty, pijackie dyskusje na bankietach, negocjacje w siedzibach studiów, stresy, podkopane ambicje i konflikty o wizje kina.– mówił o serialu Rogen z przekonaniem tak mocnym pierwszy raz od czasu trasy promocyjnej rozpoczynającego jego karierę " Supersamca ". Kultową produkcję o licealistach łatwo i dość naturalnie da się zresztą ze " Studiem " zestawić. W pewnym sensie dla kanadyjskiego duetu reżyserów/scenarzystów/producentów/przyjaciół była ona bowiem dokładnie tym samym, co debiutujący właśnie na platformie Apple TV+ serial: terapeutycznym przepracowaniem własnych lęków, kompleksów i niepewności poprzez obśmianie ich autorską, komediową formą.Coś jednak zdążyło się zmienić. Główny bohater " Studia " zamiast rozciągniętych podkoszulków nosi lniane marynarki, zamiast w szkolnej ławce siedzi za firmowym biurkiem, zamiast na licealne domówki chodzi na bankiety, premiery i gale rozdań nagród. Przestał już pić alkohol i (szok!) palić zioło, codziennie rano wstaje skoro świt i zajeżdża swoją wypasioną furą na służbowy parking. Uznania i akceptacji szuka już nie w oczach koleżanek z klasy, ale zdystansowanych twórców filmowych, których bezgranicznie podziwia. Jego dramat polega jednak na tym, że zamiast ich równorzędnego partnera, musi przybrać niewygodną maskę zawziętego księgowego bez wyobraźni – mordować niedochodowe marzenia i temperować rozbujaną fantazję. W " Studiu ", dziesięcioodcinkowym zbiorze luźno powiązanych ze sobą anegdot, z tego emocjonalnego impasu Matta Remicka Rogen Goldberg stworzą stabilną podstawę pod satyrę na współczesne Hollywood; zdominowane przez służalczość wobec spadających gwiazd i wzrastającego pieniądza oraz głęboki strach przed zagładą, skutkujący toksyczną zachowawczością przemysłu. A jednak, nawet przez moment nie podadzą w wątpliwość, jak pięknym doświadczeniem jest być jego częścią. Seth Rogen , szef studia filmowego rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.