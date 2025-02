"Studio": zobacz promujący serial fałszywy zwiastun zombie horroru

"Duhpocalypse": fałszywy zwiastun z serialu "Studio"

"Studio": o czym opowiada serial?

Zwiastun serialu "Studio"

W serialu " Studio Seth Rogen wciela się w Matta Remicka - nowo mianowanego szefa hollywoodzkiej wytwórni filmowej Continental. W czasach, gdy kino walczy o przetrwanie, bohater i jego skłócony zespół próbują okiełznać narcystycznych artystów i żądnych zysków korporacyjnych zwierzchników. Jednocześnie próbują tworzyć wielkie filmy. Ich eleganckie garnitury skrywają nieustające poczucie paniki. Każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe czy gala rozdania nagród może stać się dla nich szansą na oszałamiający sukces lub katastrofę, która zakończy ich kariery. Dla Matta, który żyje i oddycha kinem, to praca, do której dążył przez całe życie i która może go zniszczyć.W obsadzie " Studia " prócz Rogena znaleźli się także: Catherine O'Hara Ike Barinholtz . Premiera 26 marca.